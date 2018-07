Governo vai comprar vacina contra gripe suína para 2010

?Ainda não fechamos quanto será produzido no Brasil, quanto será importado?, contou Guimarães. As negociações estão sendo feitas com a participação do Instituto Butantã, encarregado de produzir parte da vacina para o uso no País. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, já avisou que não faltará dinheiro para os programas de combate à gripe.

Guimarães adiantou que o imunizante não será indicado para toda a população. Deverão ter direito ao produto profissionais de saúde e pessoas que se encaixam no perfil de risco para agravamento da doença: menores de 2 anos, pessoas com problemas respiratórios, insuficiência cardíaca, obesidade mórbida e grávidas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.