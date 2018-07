Governo vai construir presídio na Castelo Branco, em SP O governo estadual vai construir um presídio no km 54 da rodovia Castelo Branco, município de Araçariguama (SP). Será a primeira unidade prisional na margem da rodovia, uma das mais movimentadas do Estado. O decreto de desapropriação da área de 251,1 mil metros quadrados foi publicado no Diário Oficial de 24 de abril.