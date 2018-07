Governo vai distribuir 1 milhão de camisinhas

A campanha tem como mote "Camisinha, um direito seu", com duas beneficiárias do Bolsa-Família como garotas-propaganda. Além disso, serão veiculados spots nas rádios do País. Para a campanha, a previsão é de distribuição de 1 milhão de camisinhas nos centros de referência em assistência social. Nesses locais são atendidas 1,2 milhão de mulheres em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Em 1986, eram registrados 15 casos de aids em homens para cada caso em mulheres. A partir de 2002, essa proporção estabilizou-se em 15 casos em homens para cada 10 mulheres. Na faixa etária entre 13 e 19 anos, o número de casos de aids é maior entre as jovens do que entre o grupo masculino. Entre 2000 e junho de 2009, foram registrados 3.713 casos de aids entre meninas de 13 a 19 anos no País. No mesmo período, foram confirmadas 2.448 infecções entre meninos.