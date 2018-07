Governo vai investigar ação de militares em morro no RJ A Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da República informou hoje por meio de nota que vai criar uma comissão para investigar a morte dos três jovens moradores do Morro da Providência. Membros da comissão vão ouvir parentes das vítimas, representantes da comunidade e entidades ligadas à defesa dos Direitos Humanos, bem como com as autoridades que apuram o crime. Uma equipe da secretaria deverá permanecer no Rio enquanto durarem as investigações. Ainda segundo a nota, a secretaria vai "acelerar o diálogo já em curso com a pasta da Defesa e as três Armas para concretizar a proposta de introduzir em todos os níveis de formação militar os módulos sobre Direitos Humanos ministrados aos mais de 10 mil integrantes das Forças Armadas brasileiras que já integraram a Missão de Paz das Nações Unidas no Haiti".