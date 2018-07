Governo vai liberar R$2,5 mi por parlamentar aliado--fontes O Palácio do Planalto acertou com lideranças de partidos aliados a liberação de 2,5 milhões de reais em emendas por parlamentar da base em abril, atendendo a uma das principais fontes de insatisfação do Congresso com o Planalto, confirmaram à Reuters nesta quarta-feira dois deputados que participaram das negociações.