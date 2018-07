Governo vai mudar estratégia de combate à coqueluche

O governo quer divulgar até o próximo mês uma nova estratégia para tentar evitar o avanço da coqueluche no País. Um protocolo que está em fase de conclusão vai recomendar que gestantes com sintomas da doença sejam medicadas com antibióticos. Está em estudo ainda a inclusão de uma nova vacina, específica para a doença, também dirigida para as mulheres grávidas.

A incorporação do imunizante está em negociação com empresas produtoras de vacinas, mas a definição sobre o assunto deve ocorrer somente em meados do próximo ano.

O número de casos de coqueluche vem aumentando no Brasil. Este ano ocorreram pelo menos 30 mortes. A maior parte, entre crianças menores de 1 ano. O Ministério da Saúde não divulgou números parciais registrados neste ano, mas confirma haver um pico da doença.

"O crescimento do número de casos também é visto em outros países, não só no Brasil. A diferença é que aqui a maior parte dos registros ocorre entre menores de 1 ano", disse o diretor Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (Devit), Cláudio Maierovitch.

Esquema de vacinação. A vacinação contra a doença já é feita no País. São três doses antes de a criança completar 1 ano, com reforços. Maierovitch afirma que a maior parte das crianças contaminadas não estava com todo o esquema de imunização completo - e, por isso, ainda estavam suscetíveis ao contágio.

A vacinação de gestantes, afirma Maierovitch, poderia ajudar a melhorar a imunização da criança antes de seu sistema estar completo.

"Há diversos estudos que mostram que a proteção poderia ser, em parte, transmitida para o feto, durante a gestação", contou o diretor do Devit.

Maierovitch disse não haver, até o momento, intenção de se vacinar população adulta ou os adolescentes. "Justamente pelo perfil do aumento de casos que identificamos até agora."

Causa. Também conhecida como tosse comprida, a coqueluche é uma doença provocada por uma bactéria.

No primeiro estágio da doença, os sintomas mais comuns são febre baixa, coriza, tosse noturna - todos parecidos com uma gripe. Na fase mais aguda, no entanto, a tosse se torna mais forte, o que, muitas vezes, chega a dificultar a respiração do paciente.

Com a evolução do quadro, o doente, com dificuldade, apresenta o que m médicos chamam de "respiração em guincho". O contágio ocorre pelo contato com pessoa infectada ou por gotículas eliminadas pelo doente ao tossir, espirrar ou falar.