Governo vai oferecer 75 mil bolsas de estudo no exterior A presidente Dilma Rousseff disse hoje que o governo federal pretende conceder 75 mil bolsas de estudo no exterior para estudantes brasileiros. Em pronunciamento na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), Dilma disse que a preocupação do governo é melhorar a capacitação dos trabalhadores.