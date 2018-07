Governo vai oferecer cursos do Pronatec para presos Com o objetivo de qualificar mão de obra para o mercado de trabalho e facilitar a ressocialização, o governo federal pretende ofertar cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) para 90 mil presos até 2014. O programa, voltado para a ampliação dos cursos de educação profissional e tecnológica, beneficiará a partir de abril pessoas nos regimes aberto, semiaberto, fechado e egressos - e servirá para abater a pena do presidiário, que poderá perder um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar.