Governo vai propor que empresas adiem pagamento do Simples O governo vai propor ao Comitê Gestor do Simples uma postergação do pagamento do tributo pelas empresas por um período de 30 a 60 dias. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse a jornalistas no Palácio do Planalto que a medida visa dar mais capital de giro às empresas. O governador paulista, José Serra (PSDB), que estava com o ministro, disse que apóia a proposta. "É uma medida para atuar neste momento anticiclicamente." Serra e Mantega disseram ainda que a venda da Nossa Caixa ao Banco do Brasil não foi discutida na reunião que eles tiveram no Planalto. (Reportagem de Isabel Versiani; edição de Alexandre Caverni)