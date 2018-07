Segundo o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Dyogo Oliveira, a medida é inconstitucional e abriria um precedente. Ele lembrou que as fundações têm incentivos fiscais e não faria sentido se, depois de décadas gozando desses benefícios, fossem transformadas em empresas. "Todo mundo ia abrir fundação e depois virar empresa", justificou Oliveira o motivo do veto.