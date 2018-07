Governo zera alíquota do IOF para financiamento de infraestrutura

A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, vale para as operações de crédito contratadas a partir de agora, segundo explicou à Reuters um assessor do governo.

O objetivo é tornar mais barato o financiamento dos setores envolvidos em infraestrutura num momento em que a economia dá sinais mais claros de retomada da atividade.

Essas operações de crédito já estavam com a taxa de juros reduzida por fazerem parte do Programa de Sustentação do Investimento (PSI). Pelo PSI, a taxa de juros cobradas são de 3 por cento ao ano neste primeiro semestre e de 3,5 por cento a partir de julho. O prazo de financiamento do programa é de 20 anos com carência de até 36 meses.

