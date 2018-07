Governos da UE ampliam embargo de armas contra a Síria

Em uma reunião em Bruxelas, chanceleres da UE impuseram o congelamento de bens e a proibição de viagens a mais 26 pessoas e proibiram as empresas do bloco de fazer negócios com mais três firmas sírias, elevando assim a lista de alvos das medidas contra o regime sírio.

Os países da UE terão de revistar aviões e embarcações se tiverem "motivos razoáveis" para suspeitar de que estejam transportando armas, mercadorias de duplo uso ou equipamentos usados na repressão na Síria.

A decisão da UE aprofunda as divergências com a Rússia, que vem bloqueando as ações do Ocidente para a aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU ameaçando impor sanções contra a Síria.

(Por Sebastian Moffert e Justyna Pawlak)