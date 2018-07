'Governos devem assegurar bons docentes'

Entre hoje e amanhã, especialistas do Canadá, Chile, Austrália, Espanha e Brasil discutem em São Paulo a formação de professores em seminário promovido pelo Instituto Singularidades. Para um dos convidados, o educador australiano Lawrence Ingvarson, do Conselho Australiano para Pesquisa Educacional, o maior desafio é atrair estudantes de qualidade.

Qual o maior desafio para alcançar bons resultados na formação e preparação de docentes?

É importante atrair estudantes academicamente capazes. Relações fortes entre teoria e prática, entre trabalhos do curso e oportunidades de praticar em escolas com professores especializados são importantes. O próximo desafio na Austrália é desenvolver um sistema nacional mais rigoroso para avaliar as instituições de formação de professores e sua capacidade de atender aos padrões de desempenho esperados.

Como promover uma aproximação maior entre teoria e prática?

Países que vão bem em testes internacionais de desempenho de alunos têm forte estrutura para assegurar qualidade e credibilidade de programas de educação profissional universitária. Eles têm organismos nacionais de credenciamento que estabelecem normas para os programas de formação de professores. A idéia de que isso viola a "autonomia" da universidade é um absurdo.

Quais formas são eficientes para treinar professores?

Há poucos estudos comparando a eficiência relativa da formação de professores em diferentes países. Na Austrália, diretores de escolas ou gerentes escolares seniores realizam revisões anuais. Alguns fornecem observações em sala de aula. Um diretor pode reter um incremento de salário dos professores se não ficar satisfeito, mas raramente o faz.

O Brasil enfrenta uma disparidade social dura entre Estados e cidades. Esses contrastes, em geral, são refletidos nas salas de aula. Como superar esse desafio?

Escolas por si só não resolvem todos os problemas que afetam o desempenho do aluno, como a pobreza. Em relação à escolas, os governantes devem assegurar professores competentes.

QUEM É

É pesquisador do desenvolvimento profissional de docentes. Foi professor visitante das Universidades de East Anglia, Stanford e Michigan State e consultor dos Ministérios da Educação do Chile, China, Jordânia e Nova Zelândia.