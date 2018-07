Governos do CE e RJ decretam luto por morte de Chico

Em nota, o prefeito do Rio Eduardo Paes parabenizou o trabalho de Chico, a quem se referiu como "gênio do humor". "O Brasil se despede hoje do mestre em criar tipos memoráveis, Chico Anysio foi responsável por algo extraordinário: encher de sorrisos o povo brasileiro. Com a morte, a nossa cidade perde o seu maior representante na arte de fazer rir".

Já Cid Gomes, governador do Ceará, citou Chico como um inspirador que "criou escola" e fez do Estado um "celeiro de grandes humoristas". "Cala-se o extraordinário profissional do riso, silenciam seus personagens inesquecíveis, que durante décadas traduziram, com graça e fino humor, as esperanças, angústias e alegrias do nosso povo", disse em comunicado.

A Prefeitura de Maranguape, cidade natal de Chico, também lamentou a morte do humorista. "É com enorme pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso conterrâneo. O município lamenta a perda desse artista que tanto nos trouxe alegria com sua genialidade. Nossa solidariedade a esposa, Malga Di Paula e aos familiares".

O governador fluminense Sérgio Cabral citou a "Escolinha do Professor Raimundo" ao também estimar o trabalho de Chico e lamentar sua perda. "Chico soube fazer com maestria e leveza a transição do rádio para a televisão. Divertiu e semeou para sempre este encanto a todos os brasileiros com os seus mais de 200 personagens", afirmou em nota.