Governos ocidentais avaliam ajuda militar a rebeldes sírios

ROMA - Autoridades ocidentais e árabes vão se reunir com representantes da oposição síria em Istambul na segunda-feira para discutir o apoio militar e humanitário aos rebeldes que lutam para derrubar o presidente Bashar Assad, disse uma fonte diplomática europeia nesta quinta-feira, 28.

"O encontro visa trabalhar diretamente com as estruturas da oposição para aumentar o nível de apoio", disse a fonte, acrescentando que representantes civis e militares da oposição síria vão participar do encontro.

A fonte falou à margem de um encontro em Roma entre a Coalizão Nacional Síria, o principal grupo de oposição civil, e nações ocidentais e árabes.

Em uma mudança de política, os Estados Unidos decidiram fornecer suprimentos médicos e comida para os combatentes da oposição na Síria, mas ainda se opõem a dar armas aos rebeldes, disse uma fonte familiarizada com o assunto.