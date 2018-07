GP da Turquia pode sair do calendário da Fórmula 1 O Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 pode deixar de ser realizado no ano que vem devido a desentendimentos com o chefe comercial da categoria, Bernie Ecclestone, sobre os pagamentos pela corrida, disse nesta sexta-feira o presidente da Câmara de Comércio de Istambul.