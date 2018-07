GP de Austin em 2012 ainda é incógnita, diz Ecclestone

Entretanto, ele disse que o polêmico GP do Bahrein, cancelado este ano por conta do levante civil, está garantido para 2012.

"Austin? Eu não apostaria meu dinheiro que vai acontecer. Espero que sim, e estamos dando nosso melhor para que aconteça, mas eu não gostaria de afirmar," declarou ele à Reuters no GP de Abu Dhabi.

Ecclestone, de 81 anos, disse que o problema com a prova de Austin se resume a um embate entre as partes envolvidas na construção do circuito e na promoção do evento.

"O que aconteceu é que você tem um sujeito que é dono da terra e começou a construir e há um sujeito que é dono da empresa e tem um contrato conosco. E se esqueceram de falar um com o outro," disse.

"A verdade é que talvez as pessoas que colocaram dinheiro estejam um pouco irritadas que ele esteja recebendo alguma publicidade e eles não, e dizem 'colocamos nosso dinheiro nisso, você não.'"

"Estão tentando se acertar. Eu disse 'vocês têm que se apaixonar. Casem-se.'"

A prova do Bahrein está agendada para o dia 22 de abril, mas muitos do meio questionam a probabilidade do evento.

"Acreditamos que não haja problema, está no calendário e estaremos lá," afirmou Ecclestone.