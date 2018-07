GP Investments anuncia compra de 30% de controlador da Centauro

A gestora de investimentos vai desembolsar cerca de 150 milhões de dólares --66,7 por cento do valor total previsto--, com o restante sendo aportado por "co-investidores" que não foram identificados, segundo comunicado da companhia.

O investimento, que será realizado pelo fundo GP Capital Partners, garantirá à GP participação no conselho de administração da Centauro e compartilhamento do controle da companhia com Sebastião Bomfim, fundador da Centauro.

"Para a GP Investments e seus co-investidores, a aquisição de uma participação relevante na SBF representa a oportunidade de alavancar uma posição dominante no mercado, para explorar a atratividade do segmento do varejo de produtos esportivos no Brasil, que será impulsionado pelos grandes eventos esportivos a serem sediados no País, como a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos", afirmou a GP no documento.

Fundada em 1981, a SBF é líder no varejo de produtos esportivos no Brasil. A empresa está presente em 23 Estados, onde conta com mais de 200 lojas, além de uma loja virtual.

A conclusão da operação está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Por Vivian Pereira)