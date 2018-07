GP Investments reverte prejuízo no 1o trimestre

A empresa, que tem em sua carteira de ativos participações em companhias como Fogo de Chão, Magnesita e Estácio apurou receita de 75,3 milhões de dólares nos três primeiros meses do ano, ante total negativo 4,69 milhões um ano antes, segundo padrões contábeis norte-americanos.

"As companhias listadas do portfólio da GP Investments se beneficiaram da valorização geral de 12 por cento do Ibovespa em moeda local ao longo do trimestre", afirma a companhia no balanço.

Do total de receitas, as taxas de administração de ativos somaram 10,22 milhões de dólares, recuando ante os 10,76 milhões de um ano antes. Enquanto isso, o valor justo de investimentos teve apreciação de 61,4 milhões de dólares ante uma depreciação no ano anterior de 19,14 milhões.

(Por Alberto Alerigi Jr.)