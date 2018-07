A companhia afirmou que a decisão --que entrou em vigor em 28 de abril-- foi baseada em estudos de comportamento dos consumidores, que apontaram baixa adesão às compras durante a madrugada.

"Todas as unidades terão horário comercial definido de acordo com o perfil do cliente de cada região", disse o GPA em comunicado.

(Por Juliana Schincariol)