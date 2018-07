GPA avalia combinar ecommerce com Casino e listar ações nos EUA

Juntas, as operações tiveram um faturamento líquido total em 2013 de 4,1 bilhões de dólares e a transação deve originar uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo.

No varejo online o GPA atua por meio das marcas Extra.com.br, PontoFrio.com e CasasBahia.com.br, reunidas na Nova Pontocom. As duas últimas bandeiras são da Via Varejo, empresa controlada pelo GPA e parte dos estudos para a formação da nova companhia internacional.

As companhias brasileiras informaram nesta terça-feira que submeteram o projeto a seus Conselhos de Administração, que prevê a criação de uma holding internacional, a NewCo, que poderá ter ações negociadas nos EUA.

Os bancos Morgan Stanley e JPMorgan foram contratados para coordenar a possível oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) das unidades combinadas, disse à Reuters uma fonte a par do assunto.

Segundo esta fonte, Casino e GPA consideram listar a unidade combinada na Nasdaq, como parte do plano do varejista francês de construir uma plataforma de ecommerce para competir com Amazon, eBay e o grupo chinês Alibaba.

O Pão de Açúcar e a Via Varejo constituirão separadamente comitês especiais, formados em sua maioria por conselheiros independentes, que emitirão pareceres sobre a viabilidade do projeto.

No GPA, o comitê especial será formado por Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena Santana. Já a Via Varejo escalou Alberto Guth, Christophe Hidalgo e Renato Carvalho.

Após a emissão das recomendações, os conselhos das companhias brasileiras vão discutir a relação de troca das ações entre os sócios fundadores necessária para a formação da NewCo, disseram as companhias.

Além dos sites Ponto Frio, Extra e Casas Bahia, a Nova Pontocom, que em 2013 teve volume de negócios de 2 bilhões de dólares, opera ainda as páginas Barateiro e partiuviagens.com.br, além de oferecer de soluções corporativas (B2B) por meio do site eHub.com.br.

A parte do Casino na combinação envolve a Cdiscount, companhia que está entra as líderes de comércio eletrônico na França e que no ano passado faturou 2,1 bilhões de dólares. No primeiro trimestre de 2014 foram lançados três novos sites sob a marca Cdiscount, na Colômbia, Tailândia e Vietnã.

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que o GPA confirmou que está encerrando sistema de supermercados e hipermercados 24 horas no Brasil.

