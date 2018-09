Grã-Bretanha abre arquivos secretos sobre Ovnis

O governo britânico começou a liberar para o público seus arquivos secretos sobre aparições de Ovnis (Objetos Voadores Não Identficados). Os primeiros oito arquivos, que podem ser baixados do site dos Arquivos Nacionais da Grã-Bretanha, cobrem os anos de 1978 a 1987 e trazem inúmeras gravuras e relatos de pessoas que dizem ter visto ou tido contato com objetos e seres extraterrestres. O Ministério da Defesa espera liberar todos os documentos, cerca de 200 no total, nos próximos quatro anos. Um dos arquivos relata a experiência de um homem que contou em detalhes os encontros que teve com "homenzinhos verdes" desde criança. Ele afirma que um deles, chamado Algar, foi morto em 1981 por uma outra raça de extraterrestres quando estava prestes a fazer contato com o governo britânico. Outra testemunha jurou ter visto um disco voador pairando sobre a ponte de Waterloo, em pleno centro de Londres. Um dos documentos ainda traz o depoimento de um homem de 78 anos que contou ter conhecido seres extraterrestres no condado de Hampshire, em 1983. Ele contou ter entrado no disco voador e conversado com eles. Ao descobrirem sua idade, os E.Ts teriam lhe dito: "Pode ir, você é velho demais para o que a gente precisa". Coisas estranhas Apesar de afirmar que "há coisas estranhas que rondam pelo céus da Grã-Bretanha", o ministério da Defesa diz que "não há evidências de que naves extraterrestres tenham pousado neste planeta". De acordo com o especialista em assuntos de segurança da BBC Oliver Conway, o governo sempre deu atenção a qualquer relato sobre objetos voadores não identificados por questões de segurança. Desde 1950, o ministério da Defesa acredita ter recebido relatos de cerca de 11 mil aparições. Muitas delas, diz o governo, são na verdade queima de lixos espaciais quando entram na atmosfera, estranhas formações de nuvens e balões metereológicos. Os investigadores ainda notaram que o número de aparições dobrou em 1977 depois do lançamento do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.