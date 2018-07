Grã-Bretanha abre colégio interno para obesos

O primeiro colégio interno exclusivo para adolescentes obesos da Grã-Bretanha deverá ser aberto dentro de três anos, na turística região de Lake District, no norte da Inglaterra. A escola vai aceitar alunos entre 12 e 18 anos de idade que estejam pelo menos 10 quilos acima do peso, tenham passado pelo menos um ano tentando perder peso sem sucesso e estejam comprometidos com uma mudança de hábitos alimentares e de estilo de vida. A escola será aberta pela Wellspring UK, uma subsidiária da Wellspring que já mantém duas dessas academias nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, a Wellspring UK mantém acampamentos de férias para adolescentes obesos desde 2004. No currículo, estão incluídas as matérias normais, aprendidas em qualquer escola, além de terapias de comportamento, nutrição e culinária e intensas atividades físicas. O programa prevê ainda uma dieta de calorias controladas e baixo teor de gordura. Eficiência A Wellspring UK afirma que seus acampamentos de verão são o programa não cirúrgico de perda de peso mais eficiente fora dos Estados Unidos. A média de perda de peso é de 2 quilos por semana, e os programas duram de quatro a oito semanas, podendo custar até 6.500 libras, cerca de RS$ 20 mil. Depois do acampamento, os jovens ainda mantêm um programa de manutenção por pelo menos nove meses, para garantir o compromisso com a perda de peso a longo prazo. Segundo estatísticas do governo britânico, 16% das crianças entre 2 e 15 anos foram classificadas como obesas em 2006. Outras 13,7% estariam acima do peso. Um relatório do governo prevê que, se não for tomada nenhuma ação, 25% das crianças serão obesas na Grã-Bretanha, até 2050. O Departamento de Saúde afirma ainda que o excesso de peso está relacionado a doenças como a diabetes tipo 2, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer, como o do endométrio, mama e intestino. Ainda segundo o Departamento de Saúde, a obesidade reduz a estimativa de vida em nove anos, em média. Como tentativa de reverter este quadro, o Departamento de Saúde anunciou que, a partir de Setembro deste ano, o peso e a altura das crianças medidos nas escolas serão disponibilizados para os pais, para que eles possam ajudar seus filhos a alcançar um peso mais saudável. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.