Grã-Bretanha concede medalha às Malvinas e planeja memorial a Thatcher

O anúncio deve revoltar o governo argentino, que afirma que a ilha lhe pertence e reforçou uma campanha para retomar as Malvinas num momento em que a extração de empresas de petróleo e gás nas imediações desencadeou tensões diplomáticas.

“Três décadas atrás, forças da Grã-Bretanha ficaram ao lado dos moradores da ilha quando estes enfrentaram uma ameaça direta e grave contra sua soberania, e é absolutamente correto que reconheçamos isto no ano que vem, quando nossas ilhas coletivamente receberão a Medalha do Atlântico Sul”, declarou Cameron em uma mensagem de Natal aos residentes das Malvinas.

Ele disse que os planos para erigir um busto de bronze de Thatcher – primeira-ministra à época do conflito – nas ilhas é uma maneira adequada de homenagear alguém que ele disse ter tido um papel muito importante na liberação das ilhas das forças argentinas.

Um porta-voz do governo das Ilhas Falkland, como os britânicos as chamam, afirmou à Reuters que o memorial a Thatcher, um busto em uma base feita com uma pedra local, será inaugurado em 10 de janeiro de 2015 por Sir Mark Thatcher, filho da falecida premiê.

A Argentina invadiu as ilhas – que ficam a 480 quilômetros da costa argentina e a 12.800 quilômetros da Grã-Bretanha – em 1982, levando a baronesa Thatcher, que morreu no ano passado, a enviar uma força-tarefa naval para retomá-las em uma guerra curta mas sangrenta.

A embaixada argentina em Londres não respondeu de imediato aos pedidos de comentário.

(Por Andrew Osborn e William James)