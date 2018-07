Grã-Bretanha descarta risco de próteses PIP Relatório do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha concluiu ontem que os implantes mamários da empresa francesa Poly Implant Prothese (PIP) não ameaçam a saúde das mulheres que colocaram silicone em seus seios. A informação foi divulgada por Bruce Keogh, diretor médico do serviço, que ficou responsável por investigar se o silicone prejudicaria as 47 mil mulheres que fizeram implantes com a PIP na Grã-Bretanha.