Grã-Bretanha desconvida Síria para casamento do príncipe William A Grã-Bretanha retirou o convite para o casamento real feito à Síria, com o apoio do Palácio de Buckingham, após a violenta repressão contra manifestações pró-democracia, disse um porta-voz do Gabinete de Relações Exteriores nesta quinta-feira.