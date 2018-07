Grã-Bretanha e Alemanha confundem mulheres sobre implantes PIP

O Escritório Federal para Dispositivos Médicos e Farmacêuticos da Alemanha aconselhou mulheres com implantes fabricados pela Poly Implant Prothese (PIP) a removê-los, alegando relatos de médicos que mostraram que as próteses eram uma ameaça à saúde.

Na Grã-Bretanha, no entanto, após uma revisão conduzida por seus especialistas, o Departamento de Saúde afirmou que não encontrou evidências que justificassem a remoção rotineira de tais implantes.

Os conselhos conflitantes de ambos os governos refletem a ampla falta de acordo internacional sobre a regulamentação de dispositivos médicos, como implantes mamários, e os riscos que eles oferecem.

O novo diretor-executivo da Agência Europeia de Medicamentos disse à Reuters nesta sexta-feira que havia uma necessidade urgente de reforçar o controle sobre os dispositivos médicos. Guido Rasi disse que as próteses precisavam do mesmo nível de regulamentação que os remédios.

O escândalo começou quando o governo francês aconselhou 30 mil mulheres a remover os implantes da PIP por causa de registros de que essas próteses tinham mais chance de se romper do que aquelas usadas tradicionalmente pelos médicos.

E também há suspeitas de que o seu uso tenha causado pelo menos um caso de câncer no ano passado na França.

Cerca de 300 mil próteses da PIP foram vendidas no mundo todo antes de a empresa falir em 2010, quando uma investigação revelou que a companhia estava usando um silicone mais barato e não autorizado, de grau industrial, em alguns de seus produtos.

No Brasil, foram vendidas 25 mil próteses da PIP e importadas quase 35 mil unidades. Essas próteses estão proibidas no país desde 2010.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou às mulheres que colocaram as próteses para que procurassem seus médicos e realizassem uma avaliação clínica para avaliar a necessidade de removê-las.

A Alemanha aconselhou que as mulheres com implantes procurassem seus médicos no mês passado, mas elevou o alerta depois que relatos mostraram que o silicone poderia vazar sem dar as pacientes notarem sinais de ruptura.

"O Escritório recomenda que os implantes em questão sejam removidos como medida de precaução", afirmou o presidente do Escritório Federal para Dispositivos Médicos e Farmacêuticos da Alemanha, Walter Schwerdtfeger, em comunicado.

"A urgência para a retirada em cada caso depende principalmente do tempo que as pacientes têm os implantes."

"SEM LIGAÇÃO COM CÂNCER"

Segundo os especialistas britânicos, não foi encontrada uma ligação entre os implantes e o câncer, mas a revisão conduzida por eles não foi capaz de estabelecer se as próteses PIP eram mais propensas à ruptura do que as outras, dizendo que as informações fornecidas pela empresa ao órgão regulador foram irregulares.

"Os dados disponibilizados aos especialistas não foram bons o suficiente para que eles dessem uma recomendação clara do risco oferecido pelos implantes da PIP", afirmou o secretário da Saúde, Andrew Lansley, em comunicado.

Mesmo assim, o governo britânico disse que as mulheres que receberam próteses da PIP por meio do Serviço Nacional de Saúde (NHS) poderão ter os implantes substituídos em cirurgias custeadas pelo sistema público, e que os planos de saúde deveriam fazer a mesma oferta.

A raiva com a PIP aumentou nesta sexta-feira quando um documento da polícia vazado para a mídia mostrou que o chefe da companhia admitiu voluntariamente ter mentindo sobre os implantes de má qualidade e acusado mulheres de preencherem reclamações em troca de dinheiro.

"Eu sabia que o gel não era o padrão, mas eu fiz isso conscientemente, pois o gel PIP era mais barato", disse Jean-Claude Mas, fundador e executivo-chefe da PIP, de acordo com a transcrição de um depoimento à polícia no final de 2010.

"Essa fórmula é perfeita, é melhor do que a usada para fazer o gel padrão", disse ele, segundo o documento vazado na mídia francesa e obtido pela Reuters.

(Reportagem adicional de Michael Holden, em Londres, e de François Revilla, em Marselha)