Grã-Bretanha envia jato de caça para interceptar avião comercial

O jato Typhoon foi enviado para interceptar a aeronave depois de ela não conseguir entrar em contato com controladores de tráfego aéreo. No entanto, as comunicações foram restauradas e o jato de caça recebeu ordem para pousar, disse o ministério.

"Podemos confirmar que um Typhoon decolou pouco antes de 11h30 hoje. Isso foi em resposta a um avião comercial que estava sem comunicação com serviços de controle de tráfego aéreo. Comunicações foram rapidamente restauradas. Nenhuma ação adicional foi necessária", disse um porta-voz do ministério.

(Reportagem de Mohammed Abbas)