Grã-Bretanha está saindo da crise, diz Gordon Brown

"Agora estamos saindo da recessão como resultado das ações que realizamos", afirmou Brown à rede de TV BBC.

Ele ainda negou o boato de que está tomando analgésicos ou pílulas e disse estar saudável o suficiente para conduzir o país.

"Quando as pessoas perguntam sobre essas coisas, especialmente sobre minha visão, sinto que fiz tudo para mostrar que dou conta do trabalho, mesmo com a limitação que tenho por conta de um acidente de rúgbi."

Brown perdeu a visão em um olho após um acidente jogando rúgbi na adolescência e fez várias cirurgias para salvar o outro olho.

O ex-ministro das Finanças e líder do partido conservador, que está atrás nas pesquisas para a eleição parlamentar de junho de 2010, enfrentou repetidos questionamentos sobre sua saúde nas últimas semanas. O ex-ministro do Interior Charles Clarke alimentou as especulações sobre as condições físicas de Brown.

"Não acho que Gordon vai liderar o Partido Trabalhista na próxima eleição. Acho que sua própria dignidade deveria contemplar essa solução", teria dito Clarke a um jornal. Mais tarde, no entanto, ele declarou à Reuters não estar ciente de que Brown tenha qualquer problema de saúde.