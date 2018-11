Grã-Bretanha faz campeonato de lesmas velocistas

Com direito a banda de música, o campeonato mundial de corrida de lesmas foi realizado no último fim de semana na Grã-Bretanha pelo 27º ano e reuniu mais de 170 invertebrados. O caracol vencedor, Heikki Kovalainen, precisou de três minutos e dois segundos para percorrer 33 centímetros. Apesar do nome finlandês, o vitorioso é 100% inglês. A curiosa competição é realizada todos os anos na cidade de Congham. A única ponta de decepção para o dono da lesma campeã, Georgie Brown, de 13 anos, ficou por conta da distância para o recorde mundial, registrado pelo caracol Archie, que conseguiu a incrível marca de dois minutos e nove segundos. Cada etapa do campeonato reúne 15 caracóis, que têm que chegar até a linha exterior de um círculo com 33 cm de raio antes dos outros. O terreno de competição é uma toalha de mesa especialmente molhada para facilitar o deslizamento das lesmas. Os moradores de Congham se orgulham da velocidade de seus caracóis e afirmam que o solo local favorece a criação de lesmas velocistas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.