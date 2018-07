Grã-Bretanha nega visto de entrada a meio-irmão de Obama

Um banco de dados mostrou que a polícia britânica prendeu Samson Obama, que mora no Quênia, em novembro do ano passado após alegar que ele tentou estuprar uma garota, disse o jornal News of the World.

Samson Obama deu uma falsa identidade aos oficiais no momento de sua prisão, alegando ser Henry Aloo, disse a notícia. Ele teve de deixar suas impressões digitais, mas não foi formalmente acusado e deixou a Grã-Bretanha.

Ele tentou voltar novamente para visitar parentes enquanto o presidente Obama tomava posse em janeiro, mas foi barrado pelos oficiais da imigração, informou o jornal.

Seus detalhes de impressões digitais e biometria foram arquivados em um novo banco de dados do governo e isto foi revelado quando os oficiais da imigração o checaram em janeiro, informou a Casa Branca de acordo com o jornal News of the World.

O presidente Barack Obama nasceu no Havaí de uma mãe branca americana e um pai queniano. Ele tem muitos parentes morando no Quênia.

"Esta é obviamente uma questão extremamente delicada quando surgiu no banco de dados", disse uma fonte não-identificada do gabinete do Ministério do Interior, segundo o jornal.

Disseram que Samson Obama, que administra uma loja de celulares perto de Nairobi, pegaria um voo de conexão para os Estados Unidos em janeiro.

O jornal Sunday Mirror deu uma versão um pouco diferente da história, dizendo que Samson Obama foi autorizado a parar na Grã-Bretanha enquanto fosse à posse de Obama e só depois é que seu visto britânico teria sido negado.

Um porta-voz do Departamento Britânico de Imigrações disse que o Ministério não comenta casos específicos de imigração.

A agência UK Border, responsável por questões de imigração, disse: "Iremos nos opor à entrada de pessoas à Grã-Bretanha as quais acreditamos que a presença não seja útil à sociedade."

(Reportagem de Adrian Croft)