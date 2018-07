Grã-Bretanha pede nova reunião de Bretton Woods O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, pediu nesta segunda-feira que os líderes mundiais se encontrem para tentar estabelecer um novo acordo de Bretton Woods. "Às vezes torna-se uma crise concordar com o que é óbvio e que o que deveria ter sido feito há anos não pode mais ser adiado. Mas agora nós devemos criar a nova arquitetura financeira para uma nova era global", disse em discurso no escritório da Thomson Reuters em Londres. Brown acrescentou que vai defender sua idéia em uma reunião de líderes da União Européia na quarta-feira. A conferência de Bretton Woods, em 1944, ajudou a definir a ordem financeira do pós-guerra e estabeleceu o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. (Por Mike Peacock)