Grã-Bretanha planeja túnel perto de Stonehenge para aliviar tráfego

A estrada de pista única A303 no sudoesta da Inglaterra que passa ao lado do monumento há tempos tem sido afetada por congestionamentos.

Como parte de um plano de 15 bilhões de libras (23 bilhões de dólares) apresentado nesta segunda-feira para melhorar o sistema rodoviário britânico e remover alguns dos piores engarrafamentos, o túnel colocará o tráfego de veículos por baixo da terra perto do local, considerado um Patrimônio Histórico Mundial.

“Essa é provavelmente a maior mudança para o ambiente ao redor do Stonehenge desde a Idade das Pedras, porque claramente, quando foi construído há 3 mil anos, não havia planos para que ficasse ao lado de uma rodovia de tráfego pesado”, disse o vice-primeiro-ministro britânico, Nick Clegg.

Ninguém sabe com certeza como os britânicos antigos conseguiram levar essas pedras, as quais pesam até 45 toneladas, para o local ou para que as utilizavam. Elas podem ter sido um templo, um cemitério, um calendário astronômico ou todas as três coisas, segundo estudiosos.

Ainda não foi marcada uma data para a escavação do túnel.

(Por Guy Faulconbridge)