Grã-Bretanha precisa se manter líder no mar A Grã-Bretanha precisa manter sua posição de liderança no desenvolvimento de fontes marinhas de energia, e deveria estabelecer metas de produção para além de 2020, segundo um relatório do Comitê de Energia e Mudanças Climáticas do Parlamento britânico. Sete dos oito projetos experimentais de produção de energia por meio de ondas e marés estão instalados na Grã-Bretanha. A meta é suprir 20% da demanda energética nacional com esse tipo de eletricidade até o ano 2020.