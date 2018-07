Grã-Bretanha prende sete por suspeita de terrorismo

O veículo foi parado no sábado passado numa inspeção de rotina na rodovia M1, em South Yorkshire (norte da Inglaterra), e apreendido devido à suspeita de que o motorista estava sem o seguro obrigatório.

Armas de fogo, outras armas e outros materiais não-especificados foram posteriormente encontrados no interior do carro, o que levou a polícia a localizar e prender o motorista, o passageiro e outros suspeitos.

"Assim que os itens foram descobertos no veículo apreendido, nossa prioridade foi proteger o público ao perseguir e prender os que acreditamos estarem envolvidos", disse o superintendente policial Kenny Bell, chefe da Unidade de Contraterrorismo de West Midlands.

Uma fonte policial disse que nada sugere uma ligação dos presos com a Olimpíada, que vai de 27 de julho a 12 de agosto.

Seis homens, todos na faixa dos 20 anos e oriundos de Birmingham (região central da Inglaterra), foram presos na terça e quarta-feira, e um homem de 43 anos, morador do norte da Inglaterra, foi detido na quinta-feira, todos sob suspeita de encomendar, preparar ou instigar atos terroristas.

Não há outros detalhes sobre o que os homens pretendiam fazer, ou quais foram as armas encontradas.

Na quinta-feira, a polícia de Londres prendeu cinco homens e uma mulher pela suspeita de planejar ataques terroristas, embora as autoridades tenham dito que as prisões também não tinham relação com a Olimpíada.

Uma fonte policial disse também que as duas operações não tiveram vinculação.

A Grã-Bretanha já gastou milhões de libras para reforçar a segurança para a Olimpíada, e no mês passado Jonathan Evans, chefe do MI5 (serviço de inteligência) alertou que os Jogos podem ser um alvo atraente para terroristas.

O nível nacional de ameaça atualmente está em "substancial" --o que significa que um atentado é uma forte possibilidade--, mas ainda está um grau abaixo do que esteve durante a maior parte do tempo depois dos atentados suicidas de julho de 2005, que mataram 52 pessoas na capital britânica.

Mas, com a aproximação dos Jogos, analistas sugerem que a vigilância reforçada poderá levar a um aumento no número de prisões.