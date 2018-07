Grã-Bretanha prevê 100 mil novos casos de gripe suína diários no país

O ministro britânico da saúde, Andy Burnham, disse nesta quinta-feira no Parlamento que a Grã-Bretanha poderá ter 100 mil novos casos de gripe suína por dia até o final de agosto.

Burnham afirmou que o vírus já não pode ser contido no país e anunciou o início de uma nova fase na estratégia britânica de lidar com a doença.

"Os casos duplicam todos os dias e, nesse ritmo, poderemos chegar a 100 mil novos casos por dia até o final de agosto", disse o ministro, reforçando que trata-se apenas de uma projeção.

Segundo ele, o foco do governo agora passa a ser o tratamento da gripe suína e não a prevenção da transmissão da doença.

Na prática, isso significa que o governo pode não fornecer medicamentos a pessoas que tiveram contato próximo com infectados e que, em muitos casos, pessoas com suspeita da doença não serão testadas para confirmar novos casos da gripe.

Alguns especialistas acreditam que os remédios devem ser receitados apenas às pessoas mais vulneráveis, já que o abuso pode levar à resistência aos medicamentos.

A decisão foi tomada para aliviar a pressão sobre os serviços de saúde da Grã-Bretanha.

Transmissão

O país já registrou cerca de 7,5 mil casos confirmados de gripe suína desde o início da pandemia, em abril. Três pessoas morreram infectadas com a doença no país.

O vírus influenza A H1N1 está se espalhando com mais rapidez no território britânico do que em qualquer outro país europeu.

Até agora, cerca de 87 mil casos da doença já foram registrados ao redor do mundo.

De acordo com Burnham, apesar da nova fase estratégica do governo britânico, as tentativas de conter o vírus foram válidas.

"Nossos esforços durante a fase de contenção da doença nos deram um tempo precioso para aprender mais sobre o vírus", disse o secretário.

Ele confirmou ainda que 60 milhões de doses da vacina estarão disponíveis até o final do ano – o suficiente para vacinar 30 milhões de pessoas.

