Grã-Bretanha pune empregadores e aperta cerco a ilegais

O número de empregadores levados à Justiça por contratar trabalhadores que estão ilegalmente na Grã-Bretanha aumentou drasticamente nos últimos dois meses, depois que uma nova lei entrou em vigor permitindo a aplicação de multas e até mesmo sentenças de prisão contra tais empregadores. Desde o fim de fevereiro, 137 empresas foram pegas por empregarem imigrantes ilegais - um número dez vezes maior do que o registrado em 2007 e mais do que o dobro do número de processados na década passada. Empregadores podem ter de pagar até 10 mil libras (cerca de R$ 32 mil) por cada imigrante ilegal que emprega. Nos últimos dois meses, foram aplicadas multas no total de cerca de 500 mil libras (cerca de R$ 1,6 milhão). Desde fevereiro, também houve um aumento de 40% no número de operações realizadas pela UK Border Agency, ligada ao Ministério da Imigração e responsável pela fiscalização nas empresas. "Há muitos empregadores que tentam obter vantagens sobre seus competidores e baixar os salários na Grã-Bretanha empregando pessoas ilegalmente. Agora nós estamos realizado operações muito mais rápidas para pegar os infratores no ato", disse à BBC o ministro de Imigração, Liam Byrne. Passaporte falso Os empregadores têm a oportunidade de explicar porque imigrantes ilegais estão trabalhando para eles. Se a justificativa não for satisfatória, as autoridades procedem com a aplicação de multas. Muitos empregadores afirmam que pode ser muito difícil identificar um imigrante ilegal. "Se alguém chega aqui com um passaporte britânico, como eu vou saber que é um passaporte falso?", pergunta Faisal Ahmed, dono de restaurante que já foi multado por empregar quatro ilegais. Agora, ele diz ter recebido orientações sobre como checar documentos quando suspeitar de alguma coisa. O governo também colocou um número de telefone à disposição das empresas que querem checar o status de um potencial empregado. O governo também enfrenta o problema de como lidar com o número de empregados ilegais encontrados durante as operações. Pode levar meses até que toda a documentação seja feita, e muitos não podem ser deportados se vierem de um país onde correm risco de vida ou de tortura. Segundo o National Audit office, a deportação de cada imigrante custa 11 mil libras (R$ 35 mil) aos cofres do governo. Com um total estimado em mais de 500 mil imigrantes ilegais na Grã-Bretanha, o governo poderia ter de gastar mais de 5 bilhões de libras para deportá-los. No ano passado, foram deportados 63.140 imigrantes. Brasileiros Ainda não se sabe se as novas medidas apertando o cerco a empregadores de trabalhadores ilegais na Grã-Bretanha irão afetar a vasta comunidade de brasileiros que trabalham clandestinamente no país. Pesquisadores da Universidade Queen Mary, na Grã-Bretanha, acreditam que haja 200 mil brasileiros estabelecidos no país, sendo que entre 130 e 160 mil estariam em Londres. Eles estimam que 53% dos brasileiros que viviam em Londres em 2006 estavam ilegais.