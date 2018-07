Grã-Bretanha realiza festival de estátuas na areia; veja

Começa neste sábado o festival anual de esculturas de areia na praia de Weston-Super-Mare, na Grã-Bretanha, que neste ano tem como tema o mar.

O evento reúne 13 artistas, que durante 15 dias vão transformar 400 toneladas de areia em obras de arte.

De acordo com os organizadores, no ano passado, a exposição ao ar livre atraiu 42 mil pessoas e interesse de órgãos de imprensa de vários países.

"Estamos na expectativa do festival desde ano, nós sempre temos uma excelente recepção dos visitantes", afirmou o gerente do evento, Alec Messchaert, da Academia Mundial de Esculturas de Areia.

Esta é a quarta edição do festival, que começou em 2006, com apenas dois artistas recriando um King Kong com 20 toneladas de areia.

No ano seguinte, foram convidados oito escultores, para trabalhar o tema contos de fadas.

No ano passado, o assunto foram os sete continentes, e 12 artistas recriaram atrações turísticas como a igreja da Sagrada Família, em Barcelona, o relógio Big Ben e outros.

O festival deste ano tem o mar como tema e vai até 6 de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.