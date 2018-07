Grã-Bretanha reconhece coalizão opositora síria, diz chanceler

"O governo de vossa majestade decidiu reconhecer a coalizão nacional da revolução síria e das forças da oposição como o único representante legítimo do povo sírio", disse Hague ao Parlamento.

A coalizão foi formada no início deste mês em Doha para unir a fragmentada oposição síria, em uma tentativa de aumentar as chances de garantir ajuda externa e armas no esforço de derrubar o presidente sírio, Bashar al-Assad.

(Reportagem de Mohammed Abbas)