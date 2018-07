Grã-Bretanha se compromete a doar US$ 2,4 bilhões A Grã-Bretanha anunciou ontem o primeiro compromisso entre as nações ricas de prover um financiamento para medidas de adaptação de nações em desenvolvimento pelos próximos anos. A promessa é distribuir 1,8 bilhão de libras (cerca de US$ 2,9 bilhões) entre 2013 e 1015.