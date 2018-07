Grã-Bretanha sedia campeonato de caretas

Um vilarejo rural na Grã-Bretanha sediou nesta semana um tradicional campeonato de caretas, realizado desde o século 13.

O Campeonato Mundial de Caretas de Egremont, na região de Cumbria, teria tido sua origem em 1297, junto com uma feira para promover um dos produtos agrícolas mais famosos da região, a maçã ácida.

As maçãs servidas e vendidas na feira seriam tão ácidas que as pessoas faziam caretas ao comer a fruta. Com isso surgiu o campeonato.

O campeonato é aberto para competidores de outros países e, em sua edição de 2009, contou com "careteiros" até da Austrália.

Mas o título feminino e o masculino ficaram com os moradores de Egremont. Na categoria feminina, Anne Woods.

Na categoria masculina, o campeonato ficou com Gordon Blacklock, que disputava em Egremont há 13 anos sem vencer.

Sem explicação

Os competidores precisam se apresentar para a plateia, fazendo suas melhores caretas, usando uma espécie de coleira para cavalos.

Jaime Reed, patrocinador da Feira de Maçãs de Egremont afirmou que o "esporte" é típico de Egremont e ficou conhecido no mundo todo.

"Acho que você precisa ver para entender e acreditar (que o campeonato existe)... palavras realmente não conseguem explicar", disse.

A edição de 2009 do campeonato foi mais acirrada devido a uma ausência ilustre. Tommy Mattinson venceu o prêmio principal durante 11 anos e foi para o Livro Guinness dos Recordes. Mas, este ano ele não participou.

Com isso, Gordon Blacklock conseguiu a vitória.

"É uma pena apenas devido às circunstâncias, de Tommy (Mattinson) não estar aqui, mas isto acontece. Infelizmente, Tommy voltará no ano que vem e estará ansioso para retomar seu título, mas vou dar trabalho a ele", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.