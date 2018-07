Gradiente lança família de celulares 'IPHONE'

A IGB Eletrônica, que arrendou a marca Gradiente para a Companhia Brasileira de Tecnologia Digital (CBTD) no ano passado para levantar recursos e pagar credores, afirmou em comunicado ao mercado que "adotará todas as medidas utilizadas por empresas de todo o mundo para assegurar a preservação de seus direitos de propriedade intelectual" no Brasil.

No site da Gradiente, a companhia exibe um modelo equipado com o sistema operacional Android 2.3.4, do Google, a 599 reais. O aparelho aceita dois chips de operadora celular e possui tela sensível ao toque de 3,7 polegadas.

A IGB não menciona a Apple em seu comunicado, mas afirma que "é detentora exclusiva dos direitos de registro sob da marca IPHONE no país".

Segundo a IGB, o pedido de registro da marca foi feito junto ao INPI em 2000, mas a concessão dos direitos sobre o nome IPHONE ocorreu apenas em janeiro de 2008. "A companhia teve seu registro concedido pelo órgão federal e passou a deter os direitos exclusivos de produção e comercialização dessa marca até 2018."

Representantes da Apple e da IGB não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. A companhia norte-americana lançou a primeira versão do iPhone em 2007.

A IGB afirmou no comunicado que a Gradiente não utilizou a marca IPHONE "até o momento porque sua prioridade foi promover a reestruturação de sua operação e permitir a retomada de seus negócios. Esse retorno aconteceu no início de 2012".

(Por Alberto Alerigi Jr.)