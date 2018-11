Graduações são oferecidas em câmpus sem infraestrutura

Dos cinco câmpus criados desde 2006 pela Unifesp, apenas o de São José dos Campos, no interior paulista, é considerado como "bem resolvido" do ponto de vista de infraestrutura. Baixada Santista, Diadema, Osasco e Guarulhos ainda funcionam de modo improvisado.

O caso mais grave é o de Guarulhos. O câmpus foi inaugurado no bairro dos Pimentas em 2007 e abriga seis cursos na área de Humanas: Ciências Sociais, Filosofia, História, História da Arte, Letras e Pedagogia. Instalado em uma área doada pela prefeitura, a unidade começou a funcionar só com um bloco de salas de aulas pronto. No terreno, uma área vazia aguarda o prédio principal que não foi construído.

"Guarulhos é realmente o maior problema", diz o reitor Walter Manna Albertoni. "O número de vagas é grande e o número de novos alunos é sempre maior do que o de formados. Começa a sobrar gente."

O prédio principal da unidade ainda está em fase de licitação, sem previsão de se empilhar o primeiro tijolo. Depois de ultrapassar esse desafio, a obra deve ficar pronta em 18 meses e custar cerca de R$ 60 milhões.

Por enquanto, a Unifesp utiliza como apoio salas de aula de um Centro de Educação Unificado (CEU) da prefeitura vizinho à unidade. A estudante de Letras Marcela Paula de Araújo, de 22 anos, reclama dessa condição. "É tudo improvisado no câmpus. Tem apenas uma sala de informática para todos os alunos", diz ela, que é de Cunha, no interior paulista. A unidade tem 2.590 alunos.

Marcela só conheceu o câmpus na matrícula. "Quando cheguei, levei um susto. A gente pensa em faculdade federal e já imagina aquele câmpus bonito", ressalta a estudante, que, entretanto, faz questão de elogiar a qualidade dos professores.

Região metropolitana. Em Diadema, região metropolitana de São Paulo, a reitoria promete inaugurar o prédio em janeiro - o câmpus funciona também desde 2007 de modo improvisado, enfrentando dificuldades como falta de restaurante universitário até recentemente.

No câmpus mais novo da instituição, o de Osasco, inaugurado neste ano, um prédio onde já funcionava uma faculdade foi doado pela prefeitura. A Unifesp ainda dispõe de uma área de mais de 200 mil m², que deve abrigar novas construções, como laboratórios, e instalar sua primeira moradia estudantil.

Já em São José, a prefeitura também doou prédios, mas os alunos só chegaram após tudo ser entregue - e ainda falta um centro tecnológico, também no papel. O reitor defende a expansão. "Se a gente fosse levar em conta a opinião que só se deve abrir com toda a infraestrutura pronta, esperaríamos até agora. E nós já estamos formando turmas."

A expansão da Unifesp fez com que a instituição saltasse de um para seis câmpus e de cinco para 35 cursos de graduação. Segundo a Unifesp, somente este ano foram investidos R$ 85 mi em obras, equipamentos e imóveis. / P.S.