Grafia diferente em RG livrou pedreiro de GO de prisão O pedreiro Admar Jesus da Silva, que confessou ter matado seis jovens em Luziânia, possuía pelo menos três registros de identidade, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. De acordo com a secretaria, por conta das mudanças na grafia dos nomes, além de Admar, os documentos mostravam os nomes de Adimar e Ademar. Com isso, um mandado de prisão expedido na Bahia acabou sendo ignorado.