Gráfico morre dentro de jornal após fugir de roubo em AL

"Tiririca", como era conhecido, tinha acabado de sacar o salário do mês numa agência bancária, no bairro da Serraria, na mesma avenida onde fica a sede do jornal. Quando voltava para o jornal, ele foi abordado pelos criminosos, que estavam em uma moto. Ao tentar fugir, foi perseguido e morto com um tiro no abdômen.

Antes de fugirem, os criminosos ainda atiraram contra o vigilante que estava na guarita do portão de entrada do estacionamento, mas o funcionário não foi atingido. A polícia fez buscas nas imediações do local do crime, mas não conseguiu localizá-los. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima.