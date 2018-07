'Grafite' feito por xeque árabe em praia é visto do espaço

A ilha Futaisi, nos Emirados Árabes Unidos, que recebeu a 'obra' gigantesca

ILHA FUTAISI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Com uma fortuna estimada em US$ 21 milhões, o xeque dos Emirados Árabes Hamad Bin Hamdan al-Nahyan mandou escrever seu primeiro nome em letras quilométricas em uma ilha do país. Medindo 3,5 quilômetros por 1 quilômetro, a palavra "Hamad" foi escavada na areia da praia e, de tão gigantesca, pode ser vista do espaço.

A obra demorou semanas para ser escavada, mas seu custo final não foi divulgado pelo xeque, que tem 63 anos e é membro da família que governa os Emirados Árabes. Para que seu nome ficasse eternizado e não fosse destruído pelo mar, Hamad garantiu que as letras escavadas funcionassem como canais aquáticos para absorver a maré.

'Xeque arco-íris'

Conhecido como "o xeque do arco-íris", Hamad tem uma coleção de 200 carros de luxo, sendo que sete deles são Mercedes, cada uma com uma cor do arco-íris. Ele também é famoso por sua atração a empreitadas em grande escala. E o "grafite gigante" não é a primeira delas.

Seus carros são guardados em uma imensa garagem em forma de pirâmide. Ele já mandou construir o maior caminhão do mundo, com quatro quartos na cabine, e uma casa motorizada em forma de planeta, cujo tamanho equivale à milionésima parte da Terra.

