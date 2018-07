Grampos de sequestro expõem a máfia da merenda em 5 Estados

No rastro do sequestro de uma empresária, a Polícia Civil de São Paulo interceptou telefonemas que podem provar o pagamento de propinas e o financiamento ilegal de campanhas políticas em 21 cidades de 5 Estados (SP, ES, PR, RS e RJ) feito pela chamada máfia da merenda. O dinheiro supostamente repassado para políticos e autoridades teria saído de duas empresas, a Verdurama e a SP Alimentação, acusadas pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal de serem "coligadas".

Tudo começou em 25 de agosto do ano passado, quando uma empresária foi sequestrada em Cidade Ademar, na zona sul da capital. No dia seguinte, os sequestradores telefonaram para o marido da vítima e exigiram R$ 1 milhão de resgate. Usaram uma linha de prefixo 8855. A polícia descobriu que naquele mesmo aparelho havia sido colocado um chip cujo prefixo era 8882. Ao pesquisar os dados dessa linha na operadora, policiais verificaram que constava no cadastro de "telefones de contato" uma linha fixa e um outro celular, de prefixo 9668.

A Divisão Antissequestro (DAS) pediu e a Justiça concedeu a interceptação de todas as linhas, pois elas estariam em poder dos sequestradores, que ameaçavam cortar partes da vítima e enviá-las à família. No dia 20 de setembro, a vítima foi libertada em uma travessa da Avenida Yervant Kissajikian, depois de pagar R$ 27 mil.

Os diálogos gravados de 2 a 17 de setembro nos telefones que supostamente estariam com os sequestradores revelaram uma surpresa. "As conversas versam sobre práticas comerciais pouco ortodoxas, tais como remuneração de secretários municipais, emissão de recibos de valores maiores do que as quantias mencionadas e pagamentos", diz o relatório encaminhado pela DAS à Justiça.

O telefone 9668 estava cadastrado em nome de Marco Antônio Tressoldi, financeiro da Verdurama. A polícia prendeu dois acusados do sequestro. Entre eles, o técnico em telefonia Joel Scariot, condenado a 16 anos de prisão pela participação no sequestro. Para a DAS, era ele quem arrumava os telefones clonados usados pela quadrilha durante o sequestro. Scariot seria, segundo a polícia, a chave para explicar como o telefone de contato do sequestrador foi parar nas mãos de Tressoldi.

O financeiro da Verdurama aparece falando em cinco interceptações e é citado em outras pelo ex-sócio da empresa, Genivaldo Marques da Silva, o Tiquinho. Ele deixou a empresa em setembro de 2008, quando teve início a investigação sobre a suposta fraude na licitação da merenda na capital paulista.

Em uma das gravações, feita em 8 de setembro de 2008, às 13h36, o empresário conversa com Tressoldi. Tiquinho pede que o financeiro fale com Kátia, pois teriam de arrumar "essa semana 200 paus das campanhas, senão f...". Tressoldi responde: "Meu Deus do céu. Bom, vamos lá meu, tem que arrumar, vamos arrumar." O advogado José Maria Trepat Cases, que defende a Verdurama e seus diretores, nega que as conversas digam respeito a propina.

GRAMPOS

Diálogo de 9/9/2008 entre Marco Antonio Tressoldi, financeiro da Verdurama, e homem identificado como Gordão:

Tressoldi, o Heloísio (supostamente Heloísio Durães, sócio da SP Alimentação) acabou de me ligar, você avisa o (inteligível) que nós vamos ter que fazer a primeira de Paulínia até quinta-feira.

Não tá aí ainda, é 50 mil.

Não, já tá, você me passou já Gordão, já tá aqui no controle. Posso não ter dinheiro para pagar, mas sou controladinho, viu velho. Vamos lá, Paulínia era 04/09 os primeiros 50, era 150 pau.

Desses 2 milhões que vamos arrumar amanhã, Tressoldi, 700 paus a gente vai ter que separar pra pagar amigos aí, porque não vou mais segurar os outros.

Não, não, tá feito, tá feito, na quinta pra você se programar.

Diálogo de 3/9/2008 entre Luiz (supostamente Luiz Cezar Gonçalves, gestor da Verdurama) e Tiquinho (supostamente Genilvado dos Santos, ex-sócio):

E aí é o seguinte: amanhã nós não temos dinheiro de lugar nenhum pra tirar

Eu tô com aquele dinheiro lá de Barueri, eu não levei porque vou dar uma desculpa pro cara. Vamo ter que fazer dele porque o Luiz mandou levar 45 pau pra Caraguá.

Hã.

Tem que dar 40 pau em Santana de Parnaíba, tamo devendo 130, esse que é o perigoso.

Puta m..., Cidinho, amanhã cedo vamo conversar sobre isso, a gente não consegue né, tem muito dinheiro, né?