Granada é encontrada perto de ponto de ônibus no Rio Uma granada de uso exclusivo das Forças Armadas foi encontrada na manhã de hoje, perto de um ponto de ônibus em Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro. O artefato, porém, não tinha poder de explosão. A Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil estiveram no local, que foi isolado para o recolhimento da granada.