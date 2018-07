Granada fica cinco dias com carroceiro nos Jardins

Policiais militares do batalhão de área foram acionados pelo Centro de Operações após o segurança de rua Valter Pereira Gonçalves, de 29 anos, comprar o objeto por R$ 1,00 das mãos do carroceiro Odivaldo Nascimento Lisboa, 32, que havia encontrado o artefato na noite do último sábado, 9, dentro de uma pasta marrom de couro, em uma lixeira na rua Clodomiro Amazonas, no Itaim Bibi.

A granada, segundo a polícia, foi deixada pelo segurança embrulhada em folhas de jornal, ao lado de um poste, na esquina da alameda Gabriel Monteiro da Silva com a avenida Brasil. Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), também da PM, se deslocaram até o endereço, recolheram a granada e encaminharam o explosivo para a base do grupo especializado, na Vila Maria, zona norte da cidade, para que seja periciado.

Segundo ainda a polícia, no momento em que o carroceiro encontrou a granada dentro da lixeira havia também ao lado da pasta munições de pistola um pouco mais de R$ 50,00, em dinheiro. A granada ficou guardada na carroça até a noite de ontem, quando o carroceiro resolveu avisar o segurança, que a comprou para poder acionar a polícia.

O carroceiro disse na delegacia que não ligou para a polícia pois achou que poderia se complicar com a justiça; por isso resolveu avisar o segurança, conhecido dele. Segundo Valter, o pino da granada estava enferrujado e temeu que qualquer descuido poderia acionar o explosivo. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, dos Jardins.