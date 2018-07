Grand Canyon pode ser da era dos dinossauros O Grand Canyon, no Arizona, oeste dos Estados Unidos, provavelmente foi formado há cerca de 70 milhões de anos, época em que os dinossauros habitavam a Terra. A nova estimativa de idade do vale de 445 km de comprimento, bem maior que a atual, entre 5 e 6 milhões de anos, é defendida por cientistas da Universidade do Colorado em Boulder e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, em estudo publicado ontem no site da revista Science.